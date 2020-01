El jefe zonal y gerente del Correo Argentino, José María Sachetti, fue denunciado

penalmente en la Justicia Federal por el cobro irregular de una beca Progresar.

La presentación judicial la realizó una joven estudiante, a quien el sistema le

informaba que había percibido sus haberes los últimos cinco meses, pero nunca fue

a cobrarlos.

Según fuentes judiciales consultadas, el caso salió a la luz luego de que la

perjudicada fuera a Anses para retirar una Negativa, cuando se dio con que tenía el

beneficio activo.

Lo curioso es que al presentarse en la sucursal de calle San Martín 700, los

empleados le habrían comunicado que efectivamente ella había cobrado, aunque la

joven habría observado que la firma en el recibo, no era la suya, por lo que pidió

hablar con el gerente, quien la recibió en su despacho y le habría manifestado “se te

va a devolver todo”.

Pero la víctima, no conforme con la promesa decidió realizar la denuncia penal en la

Justicia Federal la semana pasada y luego realizó una ampliación en Fiscalía

Federal.

Aparentemente, según la damnificada, en el organismo nacional le habían informado

que su beca había sido cobrada en la sucursal del correo de calle San Martín los

meses agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y curiosamente el 17 de

enero, apenas dos días antes que detectara el presunto fraude.

Luego del altercado en las oficinas, la joven denunciante manifestó que Sachetti

habría intentado contactarla vía redes sociales para mantener una reunión privada,

con ella o con su madre, para solucionar el “problema”, a lo que la supuesta víctima

se habría negado.

En este sentido, el representante del Correo Argentino en Catamarca fue denunciado

por peculado y falsificación ideológica, y como se trata de un organismo nacional, la

presentación fue realizada en la Justicia Federal.

La víctima manifestó a El Esquiu.com que por intermedio de su caso, varias personas

intentaron contactarla ya que habrían atravesado situaciones similares.

Cronología de los hechos

En febrero del año pasado, mediante la aplicación de Anses, la joven realizó el

trámite para inscribirse a la beca Progresar, ya que es estudiante de nivel superior.

El beneficio, según le informaron desde el organismo nacional, está activo desde el

mes de mayo de 2019, aunque al no percibirlos hasta el mes julio, los importes

correspondientes habían sido devueltos al sistema nacional.

En agosto de 2019, aparentemente alguien habría comenzado a percibir el ingreso

por la ayuda escolar, pero sin su consentimiento, hasta dos días antes de que radicó

la denuncia penal el pasado 19 de enero.

Si bien la denuncia es en contra del organismo, el peso de la ley recae sobre el

representante, ya que según la damnificada es quien debería velar por la seguridad

de ese beneficio que debería haber llegado a su bolsillo pero no ocurrió.

La joven víctima buscó asesoramiento letrado y realizó la presentación judicial, que

ahora está manos de la Justicia Federal. Se sospecha que podrían existir más

víctimas que puedan haber atravesado la misma situación.

