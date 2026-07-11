Pedemonte confirmó que el Cementerio Municipal cuenta con disponibilidad de nichos, desmintiendo así los rumores que generaron preocupación entre los vecinos.

Asimismo, explicó que el municipio continúa ejecutando un importante plan de infraestructura dentro del predio. En la actualidad, se encuentran en construcción aproximadamente 600 nuevos nichos, una obra que permitirá ampliar aún más la capacidad del cementerio y responder a la demanda futura.

El director también destacó que el servicio de cremación es completamente gratuito para los vecinos. Recordó que años atrás este trámite tenía un costo para las familias, pero que, por decisión de la gestión municipal, hoy es financiado íntegramente por el Municipio, representando un importante alivio económico para quienes optan por esta alternativa.

Otro de los beneficios vigentes es la unificación de nichos. Las familias que tengan seres queridos fallecidos hace más de 20 años pueden solicitar la reunificación de los restos en un mismo nicho, una medida que no solo optimiza el espacio disponible, sino que también permite reducir costos de mantenimiento para los familiares.

Desde la dirección del Cementerio Municipal remarcaron que las obras continúan de manera permanente y que se trabaja para mejorar los servicios y brindar respuestas a los vecinos con planificación y responsabilidad.

De esta manera, las autoridades llevaron tranquilidad a la comunidad, aclarando que no existe una falta de nichos y que el cementerio cuenta con alternativas y servicios pensados para acompañar a las familias en momentos difíciles.