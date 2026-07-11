Antonio Ubaldo Rattín, uno de los jugadores más importantes en la historia de Boca, falleció a los 89 años. Llegado al club de la Ribera proveniente de Tigre como juvenil en 1955, jugó con la camiseta xeneize entre 1956 y 1970. Su debut fue nada menos que ante River.

Dueño del mediocampo de Boca, obtuvo seis títulos entre 1962 y 1970, además de jugar la Copa Libertadores en 1963 contra el Santos de Pelé.

En total jugó 352 partidos y anotó 26 goles. Salió campeón en los torneos de 1962, 1964, 1965, los Nacionales de 1969 y 1970 y la Copa Argentina de 1969.

En la Selección disputó 32 partidos. Jugó un encuentro en el Mundial de Chile ’62 y los cuatro encuentros de la Copa disputada en Inglaterra en 1966 como capitán.

En el partido de cuartos de final se produjo la imagen más recordada de Rattín a nivel internacional. La Selección cayó ante Inglaterra 1 a 0 en Wembley tras su polémica expulsión. Con el partido igualado, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein alegó que el capitán argentino lo había insultado. Ni Rattín hablaba alemán ni Kreitlein entendía castellano.

Tras la confusión (pasaron varios minutos hasta que dejó el campo de juego), Rattín se alejó y estrujó un banderín del corner que tenía los colores de la bandera británica, en medio de insultos. La leyenda diría que se sentó en la alfombra de la reina para ver el partido.

Los gritos de “Animals!” de los hinchas ingleses alimentaron la controversia y azuzaron el espíritu nacional, con el mote de “campeones morales” para aquella selección, bajo la consigna de que la expulsión allanaba el camino de los ingleses al título. Veinte años después sería el siguiente partido mundialista contra los ingleses, en México ’86, con los dos goles de Diego Maradona.

Aquel episodio, ocurrido el 23 de julio de 1966, derivó en que la FIFA instituyera las tarjetas amarilla y roja para amonestar y expulsar, respectivamente.

Después de su retiro, Rattín incursionó como entrenador de Boca, en 1980. No le fue bien, en un año de muy malos resultados deportivos. En 1998, aludió al dopaje en su época, dijo que recurrió a sustancias como entrenador y fue criticado por sus dirigidos de entonces.

A comienzos de este siglo incursionó en política de la mano de Luis Patti. Entre 2001 y 2005 fue diputado nacional por el Partido Unidad Federalista, creado por el represor. Más tarde, entre 2005 y 2009 fue concejal en Vicente López por el peronismo.