Un grave siniestro vial tuvo a un adolescente como protagonista, en la intersección de calles Mendoza y Caleta Olivia, tras chocar contra una vivienda con motocicleta.

Un jovencito de 13 años de edad, circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc., y por razones que son materia de investigación, impactó contra la puerta de una vivienda.

A raíz del siniestro, el motociclista resultó con lesiones y fue asistido por facultativos médicos del SAME, quienes determinaron el traslado al Hospital de Niños Eva Perón.

Tomaron intervención efectivos de la Seccional Quinta,

peritos de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 5, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.