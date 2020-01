27 enero, 2020 17:29

Dos adolescentes intentaron mostrar sus habilidades para manejar una moto, pero las cosas no salieron como creían y el video se volvió viral.

Video | Quisieron hacer una gran maniobra en una moto, pero un error de cálculo los dejó en ridículo

Existe un reflexión que dice que no hay que presumir tener una habilidad que no en realidad no tienes. Esto no lo pensaron unos amigos que pasaron un papelón cuando se les ocurrió intentar una temeraria maniobra a bordo de una moto. El hecho pasó hace unos pocos días en Tailandia y se volvió viral después de que el video se suba a las redes sociales.

Según se puede ver en el video que fue compartido por la página Viral Press, tres parejas de amigos estaban cada uno cada una subido a una moto, en el cruce de una avenida que se disponían a cruzar con el cambio de luz del semáforo.

Cuando se prendió la luz verde, el conductor de la moto que lideraba el grupo aceleró más de la cuenta y los dos, él y su acompañante se cayeron de una forma muy ridícula. El primero de ellos, incluso, ni siquiera tuvo tiempo a soltar para nada el manubrio de la moto, a pesar de que ya había perdido el control de la moto.

Como también podemos ver en el video de Facebook, unos pocos segundos después , los jóvenes se reponen de la caída y uno de ellos enseguida se vuelve a subir a la moto. El otro, sin embargo, prefirió sentarse en la calzada, sufriendo, al parecer del dolor que esta sintiendo en el codo.

El video viral fue grabado por la cámara frontal de un automóvil que se encontraba metros atrás del lugar del accidente.

