Música

La fecha de lanzamiento del nuevo disco será el 11 de junio, pero la banda liderada por Shirley Manson acaba de compartir un nuevo adelanto que se llama “Wolves”.

“No Gods No Masters” será el séptimo álbum de estudio de la banda, que acaba de estrenar un nuevo single, melancólico y agresivo, llamado “Wolves”, acompañado por su videoclip.

Se trata de un álbum que llega tras cinco años y que muestra su ácida visión sobre el capitalismo, el sexismo, la lujuria y el dolor, y del que también conocemos “The Men Who Rule the World”, su primer adelanto.

En cuanto a “Wolves”, trata sobre una relación sentimental complicada, Shirley habla sobre la resignación del amor que terminó y de los errores que uno puede tener en esos momentos.

“Esta canción me recuerda a mi yo más joven, cuando había dos lados de mi personalidad… He lastimado a tantas personas en mi vida, tanto a sabiendas como sin saberlo, estoy segura. Pero cuando eres joven y estás en modo de auto supervivencia, como una serpiente de cascabel bebé, no tienes idea de cuán fuerte es tu veneno“, dijo la vocalista en un comunicado.

Rose Bouzon