Música

La cantante catalana trabajó junto a Oneohtrix Point Never, alias de Daniel Lopatin, un músico experimental al que admira.

“Daniel! Dios! Me acuerdo de cuando nos conocimos en navidades de 2018 y a partir de ahí nos hicimos amigos y empezamos a hacer música juntos. Hoy celebro tu música cantando una de tus canciones porque siempre te he admirado, la energía de tus temas, la bravura y tu punto de vista en la música. Además, eres una de las personas más graciosas y brillantes que he conocido en mi vida, en serio! Qué ganas tengo de hacer más música juntos :)”, escribió Rosalía emocionada con el lanzamiento de su nueva canción, “”Nothing’s special”, en su cuenta de Twitter.

Sin previo aviso, la española compartió la nueva canción con Oneohtrix Point Never, quien también ha colaborado con The Weeknd, FKA Twigs, Anohni, Ishmael Butler y Tim Hecker. Como respuesta al tuit de agradecimiento de Rosalía, escribió: “Gracias, Rosa. Trajiste tu humanidad y fuego a este vals robótico sobre la emotividad reflejada en las cosas de todos los días… que es realmente el punto de la canción, pequeña genio. Es un honor. ¡te amo!”.

Desde los inicios de la pandemia, Rosalía se encuentra en Miami trabajando un proyecto importante sobre el que no hay demasiadas precisiones, y mientras que va soltando canciones como “Lo vas a olvidar”, junto a Billie Eilish, “La noche de anoche” con Bad Bunny, su colaboración en “Relación Remix” y sus encuentros con otros artistas latinos como Tego Calderón, los productores Gaby Music y Chris Jedy, o su participación en el nuevo disco de Rauw Alejandro, Afrodisíaco.

Rose Bouzon