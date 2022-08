Música

Se trata de la continuación de los singles “Eleanor” y “Down”, y es la canción que da título a su próximo álbum, que saldrá a la venta el 19 de agosto.

Un comunicado sobre la canción dice: “Freakout/Release es más parecida a su brillante versión de ‘Sabotage’ de los Beastie Boys, que es lo que dio el pistoletazo de salida al proceso de composición del nuevo álbum”.

El cantante Alexis Taylor dijo: “Freakout/Release trata sobre la energía reprimida y la necesidad de liberarse y escapar. También trata de dar sentido a la música y, a veces, de ser acosado por aquello en lo que te concentras: la música no sale de mi cabeza ni un segundo, lo que suele ser una buena sensación, pero a veces también puede resultar claustrofóbica”.

“También se trata de encontrar tu lugar en relación con la música y la interpretación. El riff debe sentirse brutal, mudo y elemental; y Joe estaba pensando en Seven Nation Army y en la simplicidad de ese balanceo de lo tranquilo a lo fuerte y de un lado a otro”.

Para apoyar el lanzamiento de ‘Freakout/Release’, Hot Chip realizarán una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa entre el 18 de agosto y el 8 de octubre. La temporada incluye una actuación de cuatro noches en el O2 Academy Brixton de Londres.

FREAKOUT/RELEASE record store shows are now sold out! Tickets are still available for our opening nights at Brixton Academy in September. Get tickets at https://t.co/FO7N6buTAy pic.twitter.com/lmJrzTeERQ

— Hot Chip (@Hot_Chip) July 29, 2022