23 mayo, 2020 20:57

Flor Vigna agarró unas tijeras e intentó imitar el peinado de Mia Wallace. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Flor Vigna quiso imitar el corte de Uma Thurman en Pulp Fiction pero le salió (muy) mal: “No sé agarrar una tijera”

Flor Vigna quiso innovar y hacerse un nuevo peinado. Pero como las peluquerías están cerradas por la cuarentena, la artista decidió agarrar las tijeras y probar cómo le quedaba. Sin embargo el resultado no fue el esperado.

“Guarda con las decisiones en cuarentena porque son peligrosas. Yo la vi a Uma Thurman diosa y potra con ese flequillo y dije ‘vamos a hacerlo’”, comenzó diciendo, mostrando la remera que llevaba puesta, con el personaje de la película de Quentin Tarantino.

A continuación se sacó la gorra que llevaba puesta y mostró el decepcionante resultado: “La realidad es que mi pelo no es para flequillo. Yo tengo un remolino ahí y una cara de galleta sorprendente”.

Junto a esto escribió: “Guarda con las decisiones en cuarentena”. Y arrobó a su estilista: “Ni siquiera puedo imitarte, jamás igualarte @cristianreystyle. No sé agarrar una tijera”.

Su publicación tuvo más de 250.000 reproducciones y cientos de comentarios de todo tipo. “Sos linda siempre”, “No importa tu corte”, “No te queda tan mal”, “Está bueno el flequillo”, “La peluquería no es lo tuyo”, entre otros.

La reacción de las amigas de Flor Vigna

Más tarde, en sus historias, publicó una captura del grupo de WhatsApp que tiene con sus amigas, que no quedaron conformes con su nuevo look. “Por suerte crece”, le escribió una, mientras que otra le mandó una nota de voz: “Flor, ¿es joda lo que te hiciste? Yo te dije que te ayudaba. No te podía quedar tan mal”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá