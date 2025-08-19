Durante el fin de semana extra largo Andalgalá fue escenario de la primera edición de la Vuelta de Baquets “Camino de la Rodocrosita”, un evento que combinó historia, deporte motor y turismo en un marco de gran participación.

Las máquinas y sus pilotos recorrieron algunos de los paisajes más emblemáticos del departamento: la imponente Cuesta de Capillitas, el encanto de El Potrero, un almuerzo en Bodega Finca El Symbol, el regreso por Chaquiago con visita al Condado de Huasan, la muestra estática en la Plaza 9 de Julio, y los caminos de La Aguada, Villavil, Malli y Huaco. En este último punto, los niños celebraron su día con la inolvidable experiencia de pasear en una Baquet.

El evento formó parte de un fin de semana XL que arrojó cifras muy positivas para el turismo local, con más del 80% de ocupación hotelera y un importante impacto económico en toda la ciudad.

El secretario de Turismo de Andalgalá, Guillermo Acevedo, destacó: “Fue un finde XL muy exitoso, con muchos turistas recorriendo Andalgalá. Lo más importante es el crecimiento sostenido que estamos teniendo. El turismo ya es una industria de relevancia en Andalgalá. Todavía falta, pero vamos por el buen camino y nos espera un gran futuro”.

Con esta primera edición, Andalgalá reafirma su potencial como destino turístico, ofreciendo experiencias que integran naturaleza, cultura e historia, y consolidándose cada vez más en el calendario de propuestas de la región.