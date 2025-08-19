TCL presenta sus nuevos televisores QD-Mini LED premium para ofrecer una gran experiencia visual. Los modelos C7K y C8K recurren a la última generación de tecnología QD-Mini LED, combinando la precisión de la retroiluminación full-array local dimming (FALD, por sus siglas en inglés) compuesta de Mini LEDs y con la riqueza de color de QLED. Pero, ¿qué ofrece cada dispositivo?
El modelo C7K alcanza hasta 3.000 nits de pico de brillo y una relación de contraste de 30.000 000:1 gracias a un sistema de hasta 2880 zonas de atenuación y el avanzado procesador AiPQ Pro, mientras que el modelo C8K ofrece hasta 5.000 nits y 3.840 zonas de atenuación locales, aprovechando además el panel CrystGlow WHVA con diseño ‘ZeroBorder’, contraste nativo 7 000:1 y amplios ángulos de visión que reducen los reflejos.
También, ambos modelos reproducen más de mil millones de colores gracias a la tecnología Quantum Dot y ofrecen una precisión tonal excepcional. Asimismo, resultan ideales para el gaming profesional o la visualización de deportes, debido a que cuentan con un refresco nativo de 144Hz (y hasta 288 Hz con Game Accelerator) para proporcionar una fluidez sin precedentes.
Por otro lado, TCL mejora la experiencia visual con su tecnología ‘All-domain Halo Control’, que reduce el efecto halo y logra una imagen más uniforme. Para ello combina Mini LED de alta eficiencia, control con microlentes, tecnología Micro-OD, procesamiento de 23 bits en dos direcciones y un panel HVA.
Además, ofrece conectividad completa (Google TV, HDMI 2.1, funciones para gaming…), un diseño ultrafino, sonido de calidad premium comparable al de marcas como Bang & Olufsen u Onkyo, y varias funciones inteligentes, creando así una propuesta muy completa.
