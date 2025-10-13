El fin de semana largo de octubre dejó un saldo positivo en materia turística para Catamarca que viene sosteniendo la demanda y logrando mantenerse como un destino atractivo a lo largo del año.

Un 65% de ocupación hotelera arrojó la medición promedio provincial que realiza la Dirección de Calidad Turística dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para el fin de semana, tras relevar datos de municipios y del sector privado. En San Fernando del Valle, la capital provincial y donde existe la mayor cantidad de plazas, la ocupación fue del 51%.

El número de visitantes fue de 14.595, con una estadía promedio de 2 noches, lo que dejó un impacto económico de $1.759 millones, distribuidos en toda la cadena de valor del turismo que contempla no solo hotelería y gastronomía, sino también transporte, comercio y servicios turísticos.

“Estamos con una demanda sostenida, sobre todo en nuestros destinos imperdibles, y algo que se viene viendo fuerte este mes y el anterior es la llegada de grupos y contingentes numerosos, más allá de los viajeros particulares que siempre llegan a Catamarca. También los vuelos que llegan a la provincia tienen una alta ocupación de turistas. Todo eso nos marca algo importante: que Catamarca sigue posicionándose como un destino atractivo que las agencias ofrecen a sus clientes”, manifestó la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín.

En el mapa nacional

A nivel nacional, el movimiento turístico asociado al fin de semana largo del 12 de octubre arrojó cifras de 1.440.000 visitantes recorriendo el país, con un gasto promedio diario por persona de 91.190 pesos y una inversión total de 262.627 millones de pesos, con base en datos de la CAME.

El número de turistas da cuenta de un aumento de 2,1 por ciento en relación con el mismo feriado del año pasado, de acuerdo con el informe de esta institución, que además calculó la estadía promedio en 2 noches; en tanto el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que mide las reservas, estimó ese mismo dato en 2,3 días.