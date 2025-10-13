El líder del espacio federal pidió acompañar a Víctor Quinteros, Juan Nóblega y Gilberto Filippín en las elecciones del 26 de octubre

El exgobernador de Córdoba y referente nacional de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, manifestó su respaldo a los candidatos de Hacemos Renacer Catamarca, el espacio que impulsa su proyecto federal en la provincia. A través de spots y mensajes difundidos en redes sociales y medios locales, Schiaretti pidió acompañar con el voto a la lista 503 en las próximas elecciones del 26 de octubre, destacando la vocación de trabajo y compromiso de cada uno de sus postulantes.

“A José y a Juan Nóblega, como diputados, los presentamos como la expresión de la fuerza, la convicción y el trabajo verdadero. Con su compromiso, Catamarca avanzará y todos podremos disfrutar de un futuro mejor para nuestra provincia”, señaló Schiaretti en uno de los videos difundidos.

El dirigente nacional, que encarna una propuesta federal, productiva y moderada, valoró el crecimiento del espacio en la provincia y subrayó la importancia de que el interior tenga representación genuina en el Congreso y en las instituciones locales.

“Ahora tienen a alguien por quien votar: Víctor Quinteros, candidato a diputado nacional. Él representa no solo los intereses de Catamarca, sino también de todo el interior productivo. El interior debe trabajar unido para lograr el país federal”, afirmó el exmandatario cordobés.

Schiaretti también dedicó un mensaje especial a la Capital provincial, al destacar la figura del candidato a concejal Gilberto Filippín, a quien definió como un referente del progreso y la participación ciudadana.

“La ciudad de Catamarca necesita un concejal como Gilberto Filippín. Él expresa la voluntad de progreso de esta querida ciudad capital”, expresó.

Desde Hacemos Renacer Catamarca remarcaron que el apoyo de Schiaretti ratifica la proyección nacional del espacio, que busca consolidarse como una alternativa real frente a la grieta política. La campaña provincial, encabezada por Víctor Quinteros, Juan Eduardo Nóblega y Gilberto Filippín, viene recorriendo distintos departamentos, llevando un mensaje centrado en la producción, el trabajo, la educación y el desarrollo regional.

“Somos parte de un proyecto que defiende el federalismo en serio, que impulsa el crecimiento del interior y que propone una Argentina equilibrada, productiva y con futuro”, coincidieron los referentes del espacio tras conocerse el respaldo público del líder cordobés.

Con este apoyo explícito, Hacemos Renacer Catamarca fortalece su presencia en toda la provincia y se prepara para la recta final de la campaña con el impulso del modelo de gestión de Juan Schiaretti, que se propone como ejemplo de desarrollo, eficiencia y equilibrio institucional.