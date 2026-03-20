La Madre de Plaza de Mayo María Takara de Oshiro falleció a los 95 años, tras casi cinco décadas de búsqueda de su hijo Jorge Eduardo, desaparecido durante la última dictadura militar. La noticia se conoció este viernes y causó un profundo pesar en organismos de derechos humanos.

Según pudo informar la Agencia Noticias Argentinas, Takara de Oshiro fue una de las referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, especialmente dentro de la comunidad japonesa en Argentina, ya que su hijo fue uno de los 17 desaparecidos de origen nikkei.

A lo largo de su vida, mantuvo una búsqueda incansable junto a otras madres, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente al terrorismo de Estado. Su figura se suma al legado de las Madres de Plaza de Mayo, quienes transformaron el dolor en lucha colectiva y mantuvieron viva la memoria de los desaparecidos.