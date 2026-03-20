El Gobierno provincial y la Intersindical docente acordaron una mejora laboral integral, orientada a garantizar la recomposición del poder adquisitivo, la previsibilidad de los ingresos y el fortalecimiento de la estabilidad laboral en el sistema educativo.

La iniciativa combina incrementos inmediatos con un esquema de actualización automática por inflación, consolidando un modelo que permite sostener el salario real frente al contexto económico.

*Actualización del salario mínimo docente*

El acuerdo establece la actualización del salario mínimo docente garantizado por cargo —con tope de dos cargos— correspondiente al cargo testigo de maestro de grado de jornada simple (25 horas semanales) y sus equivalencias en los niveles medio y superior. El esquema de mejoras se realizará de la siguiente manera:

• Marzo de 2026: el salario mínimo garantizado se eleva a $870.000 por cargo.

• Desde julio de 2026: se implementa una actualización automática bimestral por IPC (INDEC), de manera acumulativa:

• Julio 2026: actualización por mayo-junio

• Septiembre 2026: actualización por julio-agosto

• Noviembre 2026: actualización por septiembre-octubre

• Enero 2027: actualización por noviembre-diciembre

Además, atendiendo al pedido reiterado de la Intersindical sobre la mejora salarial de preceptores, bibliotecarios y auxiliares docentes, se acordó incorporar un ítem de nivelación de cargos cuyo puntaje sea inferior a 300 puntos pero con una carga horaria de 25 horas reloj, siguiendo el mismo esquema de incremento y actualización

Este esquema asegura una recomposición y protección continua frente a la inflación, evitando desfasajes en el salario docente.

*Recomposición de la estructura salarial*

En paralelo, se establece una recomposición del punto índice docente y del adicional por función jerárquica:

Marzo de 2026: incremento del 10%, llevando:

• Punto índice a $2.050,71

• Función jerárquica a $152.095,70

Mayo de 2026: incremento del 5% llevando:

Punto índice a 2.153,24

Función jerárquica: $159.700,53

Luego se pasa al esquema de incremento automático por inflación de forma bimestral por IPC (INDEC), con ajustes en mayo, julio, septiembre, noviembre de 2026 y enero de 2027.

Finalmente, se incorporó una cláusula de monitoreo del salario y variables económicas que se activará en el mes de agosto.

De esta manera el acuerdo garantiza la actualización continua de la escala salarial de la carrera docente.

*Mejora en adicionales*

Se incorpora una mejora directa en los ingresos docentes mediante:

• Incremento del ítem Transporte y Conectividad a $40.000 por cargo, con tope de dos cargos.

*Estabilidad laboral docente*

En respuesta a los planteos de las organizaciones sindicales, el Gobierno acordó la estabilidad de la relación laboral de los docentes en situación de interinos al 31 de diciembre de 2025, a través de su titularización, la que se realizará conforme a idénticos requisitos a los establecidos en el Anexo Único del Decreto Acuerdo T.P. y R.H. N° 2374/21, con la incorporación de los docentes interinos de gestión privada.