Hubo críticas del oficialismo a la postura de LLA.

En la 3° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante los ediles capitalinos aprobaron los siguientes el Acta Acuerdo Salarial 2026, suscripta entre la Municipalidad de San Fernando del Valle y el gremio SOEM.

El dato de la jornada fue que los concejales representantes de La Libertad Avanza se abstuvieron de votar, actitud que fue reprobada y cuestionada por el presidente del CD, Francisco Sosa, quien en declaraciones radiales mencionó que los ediles opositores habían comprometido el acompañamiento.

Otras iniciativas aprobadas en el día de la fecha:

* Declárase de Interés de la ciudad de SFVC al movimiento cultural femenino “Comadres de Eulalia”, en el marco del día internacional de la Mujer.

* Otórguese Distinción de Vecino Destacado a la Sra. Beatriz María Galindo, en reconocimiento a sus treinta años de labor ininterrumpida en nuestra ciudad.

* Declárase de Interés Municipal al “50° Aniversario del golpe de Estado de 1976: Memoria, Verdad y Justicia”, al cumplirse el 24 de Marzo del corriente año.

* Solicítase al DEM la demarcación integral de todas las sendas peatonales y la colocación de la correspondiente cartelería vertical y horizontal, en calle Vicario Segura, entre Av. Güemes y Av. Gobernador Rodríguez, ubicado en el circuito 5 de esta ciudad Capital.

* Solicítase al DEM, la repavimentación integral de Av. Costanera Sur desde rotonda de Av. Gdor. Rodríguez hasta segunda rotonda del B° La Rivera, ubicada en el circuito 5 de esta ciudad Capital.

* Institúyese a partir del 24 de Marzo al 31 de Diciembre del 2026 que la documentación oficial emitida por el C.D debe llevar la leyenda: “A 50 años del Golpe de Estado de 1956: Memoria, Verdad y Justicia”, en uno de sus márgenes.

* Imposición de nombre, colocación de cartel nomenclador y sentido de circulación, a las arterias ubicadas en el B° Inti Huasi, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad Capital.

* Impónese el nombre de San Lucas, a la vía paralela norte de la calle Rafael Jijena Sánchez, en el tramo que corresponde entre Av. Gdor. Aramburu hasta Av. Los Minerales, con su demarcación horizontal y colocación de señalética vertical y nomenclatura correspondiente, a la vía ubicada en B° Teresa de Calcuta, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad Capital.

* Dispónese el sentido de circulación vehicular de diferentes arterias en el B° Romis Raiden y B° Bancario de esta ciudad capital, como así también la colocación de señales verticales indicando el sentido de circulación de las calles.

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