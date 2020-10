Facebook presentó ‘Facebook Dating’en septiembre de 2019. Se lanzó entonces en Estados Unidos, y la empresa tecnológica tenía previsto lanzarlo en Europa aprovechando el tirón del día de San Valentín, pero Mark Zuckerberg se encontró con algunos problemas por “irregularidades en la privacidad”.

La compañía no había proporcionado a los reguladores de privacidad irlandeses la documentación adecuada que demostrase que Facebook Dating cumplía con las nuevas reglas de privacidad de datos de la Unión Europea -el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)-.

Ya entonces, Facebook rechazó esta acusación, afirmando que “toda tu actividad de Dating permanecerá en Dating, no se compartirá con el resto de Facebook”.

Vista del servicio Facebook Dating -en español, Facebook Parejas-. 20BITS

Parece ser que la empresa ya ha hecho las paces con los reguladores de privacidad de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y el servicio, presente ya en una veintena de países, por fin llegará a Europa.

“Encontrar una pareja romántica es un asunto muy personal, por eso hemos desarrollado Facebook Parejas con la máxima seguridad y privacidad”, dice la compañía. Incorpora medidas de protección que incluyen “la posibilidad de denunciar y bloquear a cualquier persona, así como prohibir a las personas que envíen fotos, enlaces, pagos o vídeos en los mensajes”.

Por si te da corte esto de meterte en el dating online, te aseguran que nadie de tu red de Facebook se va a enterar: “No sugeriremos a los actuales amigos de Facebook como potenciales parejas o les notificaremos que te has unido a Parejas”, es decir, tu perfil, mensajes y personas a las que das ‘me gusta’ o te dan a ti no aparecerán en la sección de noticias de Facebook.

¿Qué es Facebook Dating?

Aseguran que se trata de un servicio que te ayuda a encontrar “una relación significativa con una persona a la que le gusta lo mismo que a ti”, utilizando los grupos a los que perteneces y los eventos a los que asistes como factor común para descubrir a tu posible amor. Es decir, dar con una pareja a través de las cosas que tenéis en común, como intereses, eventos y grupos.

Facebook dice que, desde su lanzamiento, ha habido más de 1.500 millones de coincidencias en los 20 países donde la función ya está disponible.

Una de sus funciones más curiosas es la llamada ‘Secret Crush’ -en español, ‘Pasión secreta’-, que te permite elegir en secreto nueve de tus amigos de Facebook sobre los que tienes un interés romántico.

Con Secret Crush elige a tu amor entre tus amigos, solo se lo dirá si también le gustas. 20BITS

“De forma predeterminada, Facebook Parejas no te sugerirá a tus amigos de Facebook, pero si eliges usar Pasión secreta, puedes seleccionar hasta nueve de tus amigos de Facebook o seguidores de Instagram en los que estés interesado. Si la persona que tú has elegido te agrega a su lista de pasiones secretas también, ¡hay coincidencia!”, explica la compañía.

Asimismo, el servicio cuenta con otras funcionalidades como:

Historias : “Las historias en Parejas te permiten compartir momentos de tu vida cotidiana para que puedas encontrar una conexión significativa con alguien que esté interesado en lo que te gusta. Si eliges compartir las historias de Facebook o Instagram en tu perfil de Parejas, puedes mostrar a la gente quién eres, en lugar de simplemente decirlo, y conocer mejor a alguien antes y después de la cita”.

: “Las historias en Parejas te permiten compartir momentos de tu vida cotidiana para que puedas encontrar una conexión significativa con alguien que esté interesado en lo que te gusta. Si eliges compartir las historias de Facebook o Instagram en tu perfil de Parejas, puedes mostrar a la gente quién eres, en lugar de simplemente decirlo, y conocer mejor a alguien antes y después de la cita”. Eventos y Grupos : “Puedes elegir ver a otras personas que utilizan Facebook Parejas con intereses similares al optar por añadir tus Eventos y Grupos a Facebook Parejas. Así que si buscas a alguien a quien le gusten los perros, puedes ver a otras personas que utilizan Parejas y también forman parte del grupo de amantes de los perros en el que tú también estás”.

: “Puedes elegir ver a otras personas que utilizan Facebook Parejas con intereses similares al optar por añadir tus Eventos y Grupos a Facebook Parejas. Así que si buscas a alguien a quien le gusten los perros, puedes ver a otras personas que utilizan Parejas y también forman parte del grupo de amantes de los perros en el que tú también estás”. Citas Virtuales: “Has encontrado a alguien en Facebook Parejas y estás listo para una videollamada con esa persona. Vamos a desplegar una función donde puedes iniciar una videollamada con una persona que te guste, tocando el icono del vídeo en el chat. Al iniciar la llamada se enviará una invitación y, una vez que el destinatario acepte, se unirá a tu videollamada y podréis conoceros mejor. Tu nombre y la foto de tu perfil de Parejas se mostrarán al iniciar la llamada”.

Pasos a seguir para completar tu perfil de Facebook Parejas. 20BITS

Un buen nicho de negocio

El motivo de que la multinacional de Mark Zuckerberg se haya lanzado a esta aventura está bastante claro:la red social más grande del mundo quiere usar su base de usuarios gigante y su gran cantidad de datos personales para hacerse con una parte de los 4.500 millones de euros que los humanos gastamos en citas en internet cada año.

“Facebook Dating no va de deslizar el dedo o tener que esperar a que le gustes a alguien para tener una primera oportunidad de de comunicarte con él o ella. Si estás interesado en alguien, puedes comentar directamente en su perfil o darle al botón del ‘Like’ para que lo sepa. Y si alguien te lo hace a ti y no estás interesado, puedes pasar”, explica la propia plataforma.

Como decíamos, el servicio te empareja con amigos de amigos y con personas que no están en tu círculo de amigos, pero no lo hace con tus amigos a no ser que elijas usar ‘Secret Crush’ y ambos os agreguéis.

