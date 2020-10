Música

Después de un comienzo vertiginoso en su carrera, el 2020 venía siendo tranquilo para Greta Van Fleet, que tras romperla en el Lollapalooza del año pasado, tenían programado su regreso como teloneros de Metallica en abril. Tras saberse poco de ellos, las sensaciones del rock están de vuelta con una nueva canción sorpresa, “My Way, Soon”.

Ya son dos años desde que Greta Van Fleet lanzó su álbum debut, Anthem of the Peaceful Army. Antes de eso, la banda irrumpió en la escena del rock con un par de EP de 2017. Comenzando con “Highway Tune”, los jóvenes a los que se compara mucho con Zeppelin obtuvieron cuatro éxitos consecutivo y desde ahí que vienen tocando shows con entradas agotadas en todo el mundo. Hace aproximadamente un año, Greta Van Fleet lanzó la nueva canción “Always There” de la banda sonora de la película A Million Little Pieces. “My Way, Soon” marca la primera música nueva de la banda desde entonces.

“Esta canción se inspiró en lo que hicieron tres años de gira al abrir tantas puertas”, comentó el cantante Josh en un comunicado de prensa. “Esta es mi verdad, cómo me siento acerca de todos nuestros viajes, pero sé que se hace eco de las experiencias y cambios de perspectivas de [mis compañeros de banda] Jake, Sam y Danny también”. Dale play:

Natalia Grego