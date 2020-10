Música

The Joshua Tree fue votado como el mejor álbum de la década de 1980 en una nueva encuesta.

El histórico álbum de 1987 llegó a la cima de una encuesta realizada por BBC Radio 2 antes del Día Nacional del Álbum que es mañana 10 de octubre. Brothers In Arms de Dire Straits quedó en segundo lugar en la encuesta, mientras que el álbum debut homónimo de The Stone Roses fue el tercero y el Thriller de Michael Jackson quedó en cuarto lugar.

El quinto en la encuesta fue el álbum debut de Guns N ‘Roses Appetite For Destruction, mientras que The Queen Is Dead de The Smiths quedó séptimo. Puede ver los 20 primeros a continuación.

En reacción al resultado, el guitarrista de U2, The Edge, dijo: “’The Joshua Tree’ cambió todo para nosotros como banda. Fue escrito a mediados de los 80, durante la era Reagan-Thatcher de la política británica y estadounidense, un período en el que había mucho malestar. Y se siente como si estuviéramos de regreso allí de alguna manera, la política todavía está tan polarizada. Hemos tenido el privilegio de tocar “The Joshua Tree” en vivo en todo el mundo en los últimos años y es casi como si el álbum hubiera cerrado el círculo. Estamos encantados de que la gente todavía se conecte con estas canciones, noche tras noche, año tras año”.

Los álbumes principales fueron seleccionados por un panel de expertos en música de Radio 2 y se basaron en los álbumes más vendidos de la década, junto con álbumes icónicos que han perdurado hasta el día de hoy y algunos de grabación lenta que ahora se consideran clásicos de la era.

Acá la mista completa:

U2 – ‘The Joshua Tree’ Dire Straits – ‘Brothers In Arms’ The Stone Roses – ‘The Stone Roses’ Michael Jackson – ‘Thriller’ Guns N’ Roses – ‘Appetite For Destruction’ The Human League – ‘Dare’ The Smiths – ‘The Queen Is Dead’ Paul Simon – ‘Graceland’ ABC – ‘The Lexicon Of Love’ Prince – ‘Purple Rain’ Kate Bush – ‘Hounds Of Love’ Duran Duran – ‘Rio’ Tears for Fears – ‘Songs From The Big Chair’ Bruce Springsteen – ‘Born In The USA’ AC/DC – ‘Back In Black’ Deacon Blue – ‘Raintown’ Frankie Goes To Hollywood – ‘Welcome To The Pleasuredome’ INXS – ‘Kick’ George Michael – ‘Faith’ Pet Shop Boys – ‘Actually’