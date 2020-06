23 junio, 2020 12:37

En el programa conducido por Carina Zampini se vivió un tenso momento. El cocinero Christian Petersen criticó a sus compañeros.

En El gran premio de la cocina, las cosas no están tan bien. Es que después de ocho temporadas la buena onda entre los jurados, al aire, no es tan buena. Así es como, Christian Petersen se la agarró con sus compañeros.

En un programa más, tanto el equipo rojo como el equipo verde se preparaban para comenzar a cocinar la receta del día. Se trataba de una comida “para tirarse en el sillón”, según el pedido del jurado. Pero ahí es donde empezó la discusión, Carina Zampini, la conductora lanzó la primera piedra: “¿Se come o no se come en la cama?”.

“A mi me encanta comer en la cama. Desayunar, almorzar, todo”, fue la respuesta de la actriz, como para generar cualquier tipo de debate. Y Christian Petersen fue categórico, “De ninguna manera. Eso es de vago, andá a laburar, qué vas a estar comiendo en la cama”.

En el caso de jurado, Mauricio Asta y Felicitas Pizarro, no quedaron del lado del chef, sino que se aliaron con Carina. “A mi me encanta. Nada de vago, ya somos grandes, un cafecito en la cama para arrancar el día es ideal”, dijo Mauricio.

Y Felicitas se quedo en medio de la discusión. “Yo admito que comía mucho en la cama cuando era soltera. La tele, bandejita, comida. Hoy ya no”, dijo la joven cocinera. Y Carina se sumó a esto; “Bueno, yo soy soltera, por eso lo hago”.

Minutos después, con la discusión ya pasada, Zampini quiso poner un poco de picante a la situación. “Lo que pasa es que Christian Petersen es un anti-todo”, dijo haciendo un guiño al hombre con el que siempre se la relaciona y se dice que pasa algo entre ellos.

