La Secretaría de Gestión Cultural de Catamarca, a través de la Dirección de Bibliotecas y Archivo, convoca a los autores catamarqueños interesados en integrar -con sus ejemplares- el stand provincial de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a acercar material bibliográfico y actualizar datos personales.

Para ello, los interesados deben acercarse a la tienda de libros de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 429) con hasta 5 ejemplares de ediciones recientes, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20 horas. La fecha tope para la recepción de los libros es el viernes 6 de marzo.

Catamarca estará presente junto a las provincias del NOA un año más en el stand denominado Norte Cultura, donde se expondrá y comercializará la producción intelectual y artística de la región.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra este 2026 sus 50 años, “un hito histórico”, en palabras de Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, la entidad organizadora. Este año, el evento será del 23 de abril al 11 de mayo, y Perú es el país invitado. Es el evento editorial más importante de Latinoamérica y se ha convertido en un referente a nivel mundial. Con más de un millón de visitantes cada año y una superficie de más de 45.000 metros cuadrados, es la feria más concurrida en el mundo de habla hispana.