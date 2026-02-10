Con el apoyo del intendente y la comunidad, completaron el pago del tratamiento médico. Ahora lanzan una segunda etapa para cubrir el viaje y la estadía en México.

La familia de Raisa compartió una gran noticia a través de sus redes sociales: gracias a la solidaridad de los vecinos y a un aporte clave de la Municipalidad de la Capital, se completó la primera etapa de la colecta para costear el tratamiento médico de la niña. «Estamos felices y agradecidos con cada uno de los que se sumó», expresaron en un emotivo mensaje. En el texto, destacaron especialmente el apoyo del intendente Gustavo Saadi, quien se comprometió con la causa «Unidos por Raisa» para alcanzar este primer objetivo económico.

Aunque el pago del tratamiento ya está asegurado, la familia explicó que todavía falta completar una segunda parte de la campaña. El próximo desafío es recaudar los fondos necesarios para cubrir los vuelos, las terapias y la estadía en México, donde Raisa deberá instalarse para continuar con su recuperación. «Estamos a mitad de camino y esto es un gran aliento para seguir con los brazos arriba», señalaron, agradeciendo una vez más a toda la comunidad catamarqueña por no soltarles la mano en este proceso.