Como había logrado en el primer turno dentro de la U9, Red Star BBC también se consagró en la U11 de Minibásquet dentro del Torneo Preparación 2026 “Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú” de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, al derrotar como visitante a Deportivo Juventud por 53-41.

En un gran partido, que empezó en favor del local, el Estrellado se fue haciendo fuerte y consolidando una diferencia que le permitió celebrar el título como Campeón invicto, al igual que en la U9.

Cabe destacar que Juventud también llegaba sin conocer la derrota a esta fecha final del Campeonato, por lo que la definición fue un duelo mano a mano entre los dos mejores del certamen que dieron un gran espectáculo a todo el público que se hizo presente

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