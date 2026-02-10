La pareja de bailarines catamarqueños Miguel Quintero y Yanel Pedraza resultaron Campeones de Tango Pista en el Festival de Tango llevado a cabo este fin de semana en la provincia de Salta. Entre numerosos bailarines de distintos puntos del país como Jujuy, Córdoba, Salta, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Tucumán, etc., los embajadores culturales catamarqueños se destacaron y lograron dicho galardón, sumando un reconocimiento más en su carrera artística que hace años vienen mostrando por el mundo.

Catamarca Provincia
