El Ministerio de Desarrollo Social invita a la comunidad de personas adultas mayores a sumarse a los talleres del Centro de Día Casa Activa, un espacio pensado para promover el bienestar, la participación y una vida activa.

Las inscripciones serán presenciales desde este lunes 9 de febrero en la institución ubicada en Av. Virgen del Valle Norte, esquina calle Los Algarrobos, y están destinadas a personas de 60 años en adelante. Para inscribirse se deberá presentar: fotocopia de DNI (ambos lados), fotocopia del carnet de obra social, teléfono personal y de un familiar, y certificado de apto médico 2026.

La propuesta incluye talleres de Memoria Activa, literario, gimnasia, yoga, arte terapia, manualidades, tejido a crochet, prevención de caídas, folclore y aquagym (con cupos limitados), disponibles en turno mañana y tarde.

Casa Activa continúa consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y cuidado integral para los adultos mayores.

