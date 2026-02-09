La convocatoria surge en un contexto de creciente malestar por la situación salarial, laboral y educativa que atraviesa la docencia en la provincia.

Durante el encuentro, realizado la semana pasada, educadores de distintos puntos del territorio provincial debatieron sobre la realidad del sistema educativo y coincidieron en que el escenario actual está atravesado por la pérdida del poder adquisitivo, la inestabilidad laboral y el deterioro de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En ese marco, advirtieron que las dificultades locales se inscriben en una problemática más amplia que afecta a trabajadores de todo el país.

Entre las principales resoluciones, los docentes definieron avanzar con un plan de lucha que tiene como eje central la exigencia de un aumento salarial inmediato, con una recomposición que contemple el costo real de vida. Señalaron que los ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir la canasta básica y reclamaron la duplicación del salario básico para un cargo de jornada simple, junto con una actualización proporcional para el resto de los cargos.

Otro de los puntos destacados fue la demanda de regularización laboral. En ese sentido, exigieron la cobertura urgente de cargos vacantes, la publicación de los Listados de Orden de Mérito y la convocatoria a asambleas y concursos en todos los niveles y modalidades. También denunciaron descuentos que consideraron arbitrarios y pidieron el cumplimiento del Estatuto Docente y del Decreto Nº 636, con la realización de asambleas periódicas y mecanismos transparentes de designación.

Asimismo, los autoconvocados reclamaron estabilidad laboral, con la titularización inmediata y la normalización de los procedimientos democráticos previstos por la normativa vigente. “Sin estabilidad no hay educación posible”, expresaron durante el debate.

En el plano político-educativo, manifestaron su rechazo a las reformas laborales y educativas que, según señalaron, profundizan el ajuste y el retroceso en derechos. También incorporaron a sus pronunciamientos la defensa del ambiente y del agua, y cuestionaron una eventual modificación de la Ley de Glaciares por el impacto que podría generar en el oeste provincial.

El encuentro contó además con el acompañamiento de trabajadores de la salud, en particular de la Asamblea Permanente del Hospital Interzonal San Juan Bautista, y con expresiones de solidaridad hacia trabajadores de la industria local que enfrentan despidos y conflictos laborales.

Finalmente, los docentes autoconvocados anunciaron que llevarán adelante una gira provincial para recorrer escuelas del interior, recoger demandas y fortalecer la organización desde las bases. Aseguraron que este proceso de articulación busca consolidar una voz colectiva capaz de incidir en el conflicto docente y en la defensa de la educación pública en Catamarca.