Es oficial el aumento para las Asignaciones Familiares: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este martes el aumento del 2,85% en las asignaciones familiares que pagará en febrero próximo.

La actualización sigue el ritmo de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de rezago, por eso en febrero la suba del 2,85% va en línea con el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado.

El ajuste replica el mismo porcentaje aplicado días atrás a las jubilaciones y pensiones, en el marco del esquema de actualización mensual de las prestaciones sociales.

Así quedó plasmado en la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Fernando Omar Bearzi, y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en la Ley 24.714.