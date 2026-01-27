MADRID

La participación de Catamarca en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se realizó del 21 al 25 de enero en Madrid, España, dejó un balance altamente positivo y permitió consolidar su presencia en el mercado europeo como destino emergente.

La presencia de la provincia en la feria se enmarcó en la propuesta “Catamarca, el secreto mejor guardado”, una invitación a descubrir un destino auténtico, diverso y profundamente vinculado a su identidad cultural y natural.

Durante los primeros tres días, destinados al público profesional, la delegación catamarqueña, integrada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y referentes del sector privado, Cristian Fernández y Marcelo Coll, desarrolló una intensa agenda de reuniones con operadores mayoristas, agencias y actores clave del turismo internacional.

“Pudimos mostrarle al mundo todo lo que es la provincia y hubo un marcado interés por conocerla y saber más sobre su propuesta turística. Incluso, algunas personas que ya tenían armado su viaje a la Argentina incorporaron a Catamarca en su itinerario”, destacó al respecto, la secretaria de Gestión Turística.

Quarín mantuvo reuniones institucionales estratégicas, firmó convenios orientados al fortalecimiento de la calidad turística y concretó un encuentro con la Embajada Argentina en España, con el objetivo de proyectar internacionalmente la oferta turística de Catamarca y afianzar su inserción en los circuitos globales.

Desde la agencia Catamarca Aventura, Cristian Fernández valoró la participación como “muy positiva” y destacó: “Mantuvimos reuniones con DMC (Destination Management Companies) interesadas en comercializar Catamarca, lo que representó una gran oportunidad para mostrar la provincia al mundo y posicionarla dentro de los circuitos turísticos internacionales. Además, tuvimos encuentros con operadores de países como Portugal, Noruega, Italia y Alemania, lo que confirma que FITUR es una vidriera clave para abrir nuevos mercados para el destino”.

Durante el fin de semana, FITUR abrió sus puertas al público general, convirtiéndose en un espacio de contacto directo con el viajero final. En ese marco, Catamarca despertó un marcado interés, con consultas permanentes e interacción con visitantes que se acercaron a conocer más sobre la provincia e incluso a ajustar o ampliar sus itinerarios de viaje para incluirla dentro de sus recorridos por la Argentina.

La participación en FITUR forma parte de la estrategia sostenida de promoción internacional de la provincia, orientada a ampliar su presencia en nuevos mercados, consolidar vínculos estratégicos y seguir posicionando a Catamarca como un destino por descubrir dentro de la propuesta turística argentina.