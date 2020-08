15 agosto, 2020 23:30

Hallaron un cuerpo flotando en la zona donde se lo vio a Facundo Astudillo Castro por última vez. Rastrillan el lugar por un aviso que hizo un pescador.

Un pescador dio el aviso de un cuerpo flotando cerca del lugar donde se lo vio por última vez a Facundo Astudillo Castro. El joven está desaparecido desde el 30 de abril.

El operativo se lleva a cabo durante la noche de este sábado en un canal a la vera de la RN 3, el mismo está ubicado a la altura del límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca.

Según aclararon fuentes oficiales, se acercaron allí tras la declaración de un pescador que aseguró haber visto la presencia de un cuerpo flotando en el agua. En este mismo lugar, hasta ayer se había realizado un minucioso rastrillaje por la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

El fiscal Ulpiano Martínez es el encargado de coordinar el operativo. También confirmaron la presencia de la madre del joven de 22 años, Cristina Castro, quien desde el 30 de abril reclama por la aparición con vida de su hijo. El cual fue visto por última vez cuando varios policías provinciales se lo llevaron detenido por no cumplir con la cuarentena.

Vale recordar que Facundo Astudillo Castro había dejado su casa en Pedro Luro para ir a recuperar a su exnovia, quien vive en Bahía Blanca. Su madre recuerda que tuvieron una discusión no solo porque a ella no le gustaba esa relación, sino porque no quería que rompiera la cuarentena.

Su última conversación con su madre fue precisamente esa pelea. Pero un par de días después, los amigos de Facundo le comentaron que no podían comunicarse con él. Hasta que recibió la noticia de que el joven nunca había llegado a Bahía Blanca.

Fuente: La Brujula 24

