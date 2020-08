“Dígame en qué fase estamos o cómo denominarla”: Juana Viale chicaneó a Alberto Fernández por la “no cuarentena”

15 agosto, 2020 23:53

Alberto Fernández había dicho el viernes que la cuarentena “no existe más”. Ante esto, Juana Viale decidió responderle con una chicana.

Juana Viale comenzó el programa con un picante comentario dirigido al Presidente. Apenas entró al estudio, la nieta de Mirtha Legrand -que este año la está reemplazando por ser grupo de riesgo- se refirió a los dichos de Alberto Fernández, quien esta semana aseguró que “la cuarentena no existe más”.

“Buenas noches a todos, bienvenidos de vuelta. Muchas gracias por acompañarme otro sábado más en la no cuarentena. No sabemos cómo decirle, que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la no cuarentena o cómo denominarla, por favor”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Pero estoy muy entusiasta y muy feliz porque estoy haciendo otra vez el programa con esta gran compañía que son los de técnica y producción y la gente que me quiere… y alguna no tanto”.

(Video: Canal Trece)

El viernes al mediodía Alberto Fernández, acompañado por el jefe de gobierno porteño Horaacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, anunció la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Esta nueva etapa tendrá una paulatina flexibilización en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, mientras que algunas provincias del Interior volverán a fase 1 tras el aumento de los casos.

Al respecto, el Presidente manifestó su bronca por el aumento de la circulación de la gente en la calle: “La cuarentena no existe. Hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Si alguno duda, salga a la calle y vea a la gente circular”.

