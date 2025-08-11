La coach quedó conmovida con una batalla a puro folclore.

Soledad Pastorutti se guardó hasta el último programa de La Voz Argentina 2025 en el que se emitieron Batallas la posibilidad de que dos participantes pasen juntos a la próxima instancia de Los Knockouts.

Se trató de Milena Salamanca y Agustín Isasmendi, dos cantantes que en las audiciones a ciegas habían brillado con canciones de folclore y que en este nuevo desafío debieron interpretar «La llamadora», una pieza de Félix Dardo Palorma que la propia Soledad llegó a grabar en un momento de su carrera junto a Raly Barrionuevo.

“Préndanse a esa letra mucho para transmitirla. Piensen mucho en la letra, en lo que dice, porque es muy romántica”, fueron algunos de los consejos de La Sole y Yami Safdie en el coacheo.

Mientras Milena y Agustín cantaban en las Batallas de La Voz Argentina 2025, Soledad se puso a llorar. Antes de dar su devolución estuvo el turno de sus colegas.

“Cuando alguien hace algo tan bien, se tienen que fijar en destalles, en la artista que podamos ver. Si me la tengo que jugar, me inclinaría a Milena porque fue un poco más hipnótico todo, pero la verdad que los dos me encantaron”, les dijo Luck Ra a los concursantes.

Soledad primero les agradeció a Agustín y Milena por el momento que vivieron y por poner al folclore bien alto, y se refirió especialmente a ella para elogiarla porque «hizo cosas que no se hubiese imaginado nunca». «Creo que hoy te animaste a más y eso lo valoro muchísimo porque embelleciste la canción», declaró la oriunda de Arequito.

«Agus, lo tuyo va creciendo en este programa, me seguís sorprendiendo para bien. Los dos estuvieron muy bien. Son de mis preferidos del equipo, sobre todo porque defienden lo nuestro y lo hacen con mucha altura”, continuó Soledad.

«Hay una regla distinta este año y voy hacer uso de la misma. Me quedo con los dos», comunicó Sole para Milena y Agustín.

Tras la gran revelación, Nico Occhiato expresó que había notado como los demás coaches estaban atentos para robar a aquel participante que Soledad iba a dejar afuera. “No niego ni afirmo”, confesó Lali Espósito.