A punto de hacer la última gira de su larga y exitosa carrera musical, Elton John está más vigente que nunca. Una de las pruebas es su intensa actividad en redes, a lo que acaba de sumar un nuevo challenge: el propuesto por BTS con su canción “Permission To Dance”.

El astro británico subió a su canal de YouTube un video en el que se lo ve haciendo los pasos del desafío propuesto por la banda de K-pop, a lo que sumó otro video cantando parte de la canción.

BTS lanzó este desafío hace algunos días y nadie imaginaba que el músico británico se animaría al reto con los pasos de baile del nuevo tema de los surcoreanos. Los movimientos que más se destacan son tres gestos del lenguaje internacional de señas que significan “alegría”, “baile” y “paz”, los cuales la banda agregó a su coreografía.

La participación de Elton enloqueció a los fanáticos y a los mismos miembros de la banda, que retuitearon el video de Sir Elton. Esta no es la primera vez que muestra su interés por el grupo: hace algunas semanas ya había hablado sobre la mención que le hacen en su nuevo sencillo. “Solo canta con Elton John y a ese sentimiento recién estamos iniciando”, reza la letra de “Permission To Dance”. Esa es la parte que el músico interpretó en su video.

Recordemos que la canción tuvo como uno de los autores a Ed Sheeran y que en pocas horas, superó las 30 millones de reproducciones.

