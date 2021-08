Música

Se trata del primer adelanto del disco que ambos artistas lanzarán en octubre.

Lady Gaga y Tonny Bennett vuelven a trabajar juntos luego de hacerlo en 2011 y 2014 respectivamente.

La cantante declaró en varias oportunidades su admiración hacia el intérprete y se emocionó luego de ver el resultado de su nuevo single juntos.

“I Get A Kick Out Of You” es el nombre del primer sencillo de Love For Sale, canción original del compositor Cole Porter y que ha sido versionada por muchos artistas como Frank Sinatra.

Esta canción es la primera de doce que grabaron Lady Gaga y Tony Bennett para el álbum que lanzarán próximamente.

El anuncio que se llevó a cabo en el concierto que realizaron ambos en el Radio City Music Hall, vino acompañado con un video donde podemos ver el inmenso cariño y admiración que se tiene mutuamente y como la cantante, se emociona hasta las lágrimas con la interpretación y profesionalismo de su compañero.

Tatiana Roust