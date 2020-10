A la polémica por la situación procesal del condenado Elián Kotler, que hace cinco

meses está internado en el sanatorio de La Comunidad, producto de una

microcirugía”, ahora se le sumó el informe de una pericia oficial psiquiátrica, la cual

manifiesta que el joven “no requiere internación” ya que no padece un trastorno

psicopatológico el cual puede ser atendido de forma ambulatoria.

No obstante, la jueza Elizabeth Cabanillas, encargada de controlar el cumplimiento

de la pena del joven sentenciado a 4 años de prisión, solicitó alojarlo en el Servicio

Penitenciario, en un pabellón sanitario, a lo cual desde la institución dirigida por Mario

Daniel Romero le respondieron que no, ya que actualmente se encuentran en un

“sistema de burbuja sanitaria”, hecho que es de público conocimiento hace poco más

de una semana.

Sin un lugar para alojar a Kotler, casi como un preludio de lo que será la resolución

de la magistrada, el domicilio del sentenciado parece ser el lugar más propicio, tal

como lo solicitó la defensa.

Presuntas irregularidades

Lo cierto es que, el informe psiquiátrico develó algunos datos a los que El

Esquiú.com tuvo acceso, hasta ahora desconocidos. En principio, la situación de

salud del joven examinado, quien presentaba un punto de sutura, producto de una

cirugía a la que fue sometido”, hecho que requirió de cinco meses de internación en

una habitación de la clínica privada, propiedad de la vecina de la familia Kotler.

Por otro lado, también se supo que el joven condenado recibe la visita de dos

profesionales de la salud, Eugenia Zannier y José Luis Fernández (sobre este último,

en junio de 2016, fue allanada su clínica producto de una denuncia por fraguar

documentación a las obras sociales, hecho que le costó el cargo como subsecretario

de Salud mental en aquella oportunidad).

Se trata de una licenciada y un médico, quienes tratan a Kotler por supuestas

dolencias psíquicas producto de un constante hostigamiento por parte de la prensa

hacia el encausado.

Para ello le suministraron 2 miligramos de Alprazolam (un conocido psicofármaco)

además de otros medicamentos, pero en su informe el médico Fernández señaló que

“el paciente consume sin prescripción, 8 a 10 (pastillas del ansiolítico antes

mencionado) para estar ‘atontado’ y soportar la constante persecución de la prensa”.

Lo curioso, además de que el profesional de la salud cuestione la labor de informar

de la prensa, es que el joven esté internado por una supuesta patología clínica, pero

reciba tratamiento psiquiátrico en forma particular en un nosocomio, el cual, según el

informe del CIF, no presenta historia clínica que respalde dicho tratamiento.

No obstante, según la resolución de la jueza de ejecución penal, el condenado debe

recibir visitas mientras se encuentre internado, de su grupo familiar primario. Por lo

que menos engorroso sería el tratamiento penitenciario que recibe el condenado,

teniendo en cuenta que hasta ayer, la familia de la víctima no tenía conocimiento

exacto de la situación actual del joven que debería estar cumpliendo una pena de

cuatro años de prisión por conducir alcoholizado y causar un siniestro vial en el que

perdió la vida Pablo Camaño (29).

No computable

Cabe recordar que la abogada de la familia de Pablo Camaño, fallecido en el brutal

accidente provocado por Elián Kotler, pedirá que los cuatro meses que el joven

condenado estuvo internado en una clínica médica no sean computados como

cumplimiento de la condena.

Así lo anticiparon a la salida de las pericias psicológicas a las que fue sometido

Kotler. Aseguran que su estado de salud es bueno y no hay justificativo para que

permanezca fuera del penal.

Pericia de la querella

Según la licenciada Isabel González, “en el peritado se observan niveles bajos de

tolerancia a la frustración, (…) dejando en la realidad externa todo peso y presión con

el objetivo de sobrecompensar dicha escasez. Este modo aprendido de relación

interna permite que su organización racional – impulsiva se encuentre en

desequilibrio, no permitiéndole considerar su situación legal y no crear estrategias

internas de afrontamiento”.

Muerte e imprudencia

Es necesario recordar que en la noche del 3 de marzo de 2013, Elián Kotler conducía

su automóvil marca Volkswagen Vento a alta velocidad (más de 100 kilómetros por

hora) por avenida Ocampo y embistió al joven Pablo Camaño (29) que se dirigía a su

trabajo en motocicleta, causándole la muerte en el acto.

Por la violencia del impacto, Kotler con su automóvil también chocó un remís que

circulaba por esa arteria, donde viajaban dos jóvenes, que resultaron con lesiones a

causa del siniestro.

Según se ventiló en el debate, las pericias que se le realizaron posteriormente al

ahora condenado confirmaron que se encontraba alcoholizado al momento del

fatídico hecho.

Juicio

Luego de cinco años esperando justicia, finalmente el juez Correccional N° 1 Marcelo

Miguel Forner fijó fecha de juicio en mayo de 2018, en el que terminó por condenar a

Elián Kotler a la pena de 4 años de prisión efectiva, aunque la misma se cumpliría

cuando la sentencia quede firme.

Confirmación

Poco más de un año después, en junio de 2019, la Corte de Justicia de Catamarca

se expidió respecto de una casación presentada por la defensa del joven asesino al

volante, que terminó por darle la razón al juez ,quien de inmediato ordenó la

detención del condenado para que cumpliera la condena en el Servicio Penitenciario

Provincial de la localidad de Miraflores (Capayán).

Frustración

Desde esta instancia, pasó poco más de un año, del cual Elián Kotler no llegó a

cumplir el año en el Penal de Miraflores, ya que los últimos cuatro meses los pasó

internado en una habitación VIP del sanatorio de La Comunidad.

Este hecho representa una gran frustración para la familia de la víctima, quienes aún

no pueden hacer el duelo debido a que la Justicia no le da respuestas sobre la

situación del culpable de un homicidio.