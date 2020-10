El juicio contra Juan de Dios Gutiérrez, el cura acusado de abusar sexualmente de

una menor de edad en el departamento Belén, estaría cerca de su realización,

teniendo en cuenta que la defensa del religioso fue notificada a efectos de presentar

las huellas dactilares del imputado por la Cámara Penal Nº3.

Hay que tener en cuenta que este es uno de los pasos previos para la realización de

un debate, por lo que la querella, representada por la abogada Silvia Barrientos, se

mostró optimista en cuanto a la posibilidad de que el debate finalmente se lleve a

cabo este año y se aguarda que el Tribunal fije la fecha y hora correspondientes.

Cabe hacer mención que la Corte de Justicia local rechazó un recurso extraordinario

presentado por el abogado defensor de Gutiérrez, no haciendo lugar al planteo

efectuado en junio por el abogado defensor Gustavo Martínez Azar.

El caso, que fue elevado a juicio en el 2018, fue girado a la Cámara Penal N° 3 para

que programe la fecha de debate, pero la defensa efectuó sendas presentaciones

para lograr la suspensión del juicio una y otra vez.

Tras ese rechazo de la Corte, la defensa contaba con el recurso de queja ante la

Corte Suprema de Justicia, pero este no fue presentado, se informó.

Denuncia

El cura fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por

ser ministro de un culto religioso”, tras ser denunciado por la madre de una

adolescente de 16 años en 2015. La progenitora descubrió, cuando la adolescente se

encontraba internada por una fuerte crisis nerviosa, que ésta habría sido manipulada

por el sujeto, en ese momento de 29 años, para que entable con él una relación de

índole sexual.

Presuntamente, el religioso responsabilizaba de la relación a la joven y no le permitía

hablar con nadie ni confesarse para no ser descubierto, lo que le generó graves

secuelas a la jovencita, quien permanentemente sufría de angustia y nerviosismo,

llegando a atentar contra su propia vida.

Gutiérrez dirigía un movimiento juvenil cristiano al cual la joven pertenecía, pero

luego de hacerse pública la denuncia, ella junto a su madre debieron alejarse de la

ciudad belicha, ya que sufrieron amenazas, discriminación y bullying. Tras 5 años de

lo sucedido, la familia sigue pidiendo justicia.

