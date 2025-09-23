El vicegobernador Rubén Dusso fue recibido este martes en el paso fronterizo de Maricunga, límite entre Argentina-Catamarca y Chile-Atacama, por el alcalde de la ciudad chilena de Copiapó, Maglio Cicardini, desde donde celebraron la apertura del paso de San Francisco a partir del mes de septiembre durante los 7 días de la semana, de manera permanente.

Durante el encuentro los mandatarios se expresaron acerca de este logro de gestión conjunta y binacional: «Es un motivo de celebración. Gracias a las gestiones que se lograron con Daniela Cicardini (legisladora chilena) ante el gobierno central de Chile, el paso está abierto todos los días del año a partir de septiembre», remarcó Dusso.

«Es motivo de alegría, una muy buena noticia para argentinos, para chilenos, para Catamarca y Atacama. El paso fronterizo abierto todos los días permite movilidad, para que se desarrollen proyectos económicos, y nos dan muchas oportunidades. El paso abierto se cumplió», dijo el alcalde chileno.

Gestiones conjuntas

En el mes de mayo, el vicegobernador Dusso se reunió en Santiago de Chile junto al ministro de Economía de la Nación chilena, Nicolás Grau Veloso, en un encuentro que tuvo por objetivo continuar ratificando los consensos y ordenar la agenda para la realización del proyecto del Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco.

En dicho marco, y con el objetivo de concretar la apertura permanente del paso fronterizo, se concretaron en dicha oportunidad reuniones también con la ministra de Obras Públicas de Chile, Jessica López Saffie; el canciller de Chile, Alberto van Klaveren Stork; y la diputada nacional trasandina, Daniela Cicardini, entre otras autoridades, buscando acordar plazos para las obras de infraestructura que deben completarse desde el lado chileno de cara al proyecto logístico integrador.

Continúa la agenda binacional

Bajo el slogan: “De la cordillera al mundo: integración que impulsa el comercio exterior”, se llevará adelante en Copiapó los días 24 y 25 de septiembre el Seminario y Encuentro Binacional de Logística y Comercio Exterior, al que estarán asistiendo el vicegobernador junto alcalde Cicardini junto a sus equipos de trabajo.

Este evento será un espacio de diálogo y colaboración entre actores públicos, privados y académicos de Chile y Argentina, enfocado en fortalecer la integración regional y potenciar el comercio internacional a través de los corredores bioceánicos y pasos fronterizos estratégicos.