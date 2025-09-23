En una decisión que busca acelerar el alivio financiero, el Banco Mundial ha confirmado el envío de 4000 millones de dólares para financiar programas clave en Argentina. La noticia se dio luego de la reunión entre Milei y Trump.

Tras el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la gestión de Javier Milei, llegó el primer anuncio de financiamiento. La novedad vino de parte del Banco Mundial, que confirmó que está acelerando su apoyo a la Argentina con US$4000 millones.

Con el presidente Trump “fue un encuentro realmente emocionante”, contó el ministro de Economía Luis Caputo y lo definió como un respaldo al jefe de Estado argentino y a las medidas implementadas. Aseguró que “se habló de cifras específicas” y confirmó que mañana se reunirán con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Consultado sobre qué daba la Argentina a cambio, Caputo respondió que “no pidió nada”. Añadió que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico, con múltiples iniciativas en marcha y otras por iniciar. “Estamos hablando muchas cosas, pero prefiero no dar detalles hasta que no esté listo, están hablando los equipos”, expresó.

El Banco Mundial explicó en un comunicado que el apoyo a la Argentina combinará financiamiento para el sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta US$4000 millones en los próximos meses con el objetivo de respaldar la agenda de reformas y crecimiento a largo plazo del país.

“El paquete apuntará a apoyar motores clave de competitividad: potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes”, detalló el comunicado del Banco Mundial.

Este anuncio es parte del paquete de apoyo de US$12.000 millones que el organismo anunció en abril -al momento de la salida del cepo-, pero ahora se acelerarán las aprobaciones de los proyectos alcanzados.

El comunicado destacó que esta decisión refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo.

No obstante, anticipó que todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.