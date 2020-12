El Turco García tuvo un hijo extramatrimonial y reveló cuál fue la reacción de su esposa

12 diciembre, 2020 20:00

Luego de su paso por MasterChef Celebrity el Turco García reveló en una entrevista que tuvo un hijo extramatrimonial y que su mujer lo aceptó.

El ex futbolista, Claudio El Turco García tuvo un paso por MasterChef Celebrity que lo convirtió en uno de los preferidos de la audiencia. Ahora en una entrevista con Robertito Funes reveló detalles de su vida privada.

“Yo que soy medio polvorita fue medio una terapia”, le confesó el ex Racing al periodista. Y agregó: “”Sé que les voy a dar de comer a mis nietos, me dio, ponele, el cariño de la gente. Yo soy muy agradecido, yo estaba bajo tierra con el tema mío, con el tema de la adicción. Me recuperé gracias a mi señora, cuando me dan la posibilidad de trabajar en el club, me viene esto de MasterChef del cielo…”.

Luego Robertito le preguntó cuántos nietos tiene, a lo que El Turco respondió: “Tengo seis hijos y siete nietos. Tengo cuatro con la primera (esposa), uno con Mariela (Prieto) y otro nene más que se llama Rafael que, bueno, con mi señora lo hablamos y lo aceptó”.

Minutos más tarde el entrevistador le consultó: “Tenías un hijo extramatrimonial”. Y el ex futbolista respondió: “Sí. Mi mujer una crack, lo aceptó como uno más de la familia”.

Sin lugar a dudas MasterChef Celebrity fue un antes y un después para el deportista que se destacó en los noventa. El paso por el reality hizo que mucha más gente lo conociera y no sólo eso, recaudó una gran cantidad de admiradores que se expresaron en las redes sociales.

