Hay muchas maneras de ahorrar energía en casa para que el gasto en la factura sea el menor posible, ya sea con la instalación de la aerotermia o la instalación de ventiladores de techo, por poner algunos ejemplos. En este caso, nos vamos a centrar en los enchufes inteligentes, que, por si no lo sabías, puedes instalarlos en tu vivienda sin ningún tipo de complicación.

Dichos dispositivos están conectados a la toma de corriente, son gestionados por WiFi, se pueden controlar desde el móvil y su principal misión es poder gestionar cualquier aparato electrónico de forma remota.

Por lo tanto, tu hogar se puede convertir en una smarthome gracias a estos aparatos y, además de ayudarte a gastar menos, son compatibles con los asistentes Alexa, Google Home y Apple HomeKit. Por ello, desde PcComponentes explican cómo reducir el consumo eléctrico gracias a los enchufes inteligentes.

Cómo reducir el consumo eléctrico y ahorrar con los enchufes inteligentes

Los enchufes inteligentes no solo aportan comodidad al automatizar diferentes tareas cotidianas, sino que también ayudan a ahorrar dinero y consumir energía de manera más eficiente. Gracias a ellos, es posible controlar el uso de los electrodomésticos y otros dispositivos, evitando desperdicios y optimizando el gasto eléctrico en el hogar.

Según la OCU, los hogares con tarifa regulada pueden ahorrar hasta 25 euros en su factura de la luz usando estos dispositivos. Esto se debe a que permiten gestionar mejor el consumo de los grandes electrodomésticos y elegir los momentos más económicos para usarlos. Además, contribuyen a un consumo más sostenible y responsable. Teniendo esto en cuenta, estas son una serie de claves para ahorrar con enchufes inteligentes, según PcComponentes.

Controla el consumo en tiempo real : estos enchufes permiten medir cuánta energía usa cada aparato y muestran los datos en una aplicación del móvil. Así, es posible programar su funcionamiento y ajustarlo a las horas más convenientes.

: estos enchufes permiten medir cuánta energía usa cada aparato y muestran los datos en una aplicación del móvil. Así, es posible programar su funcionamiento y ajustarlo a las horas más convenientes. Evita el consumo fantasma : muchos aparatos siguen gastando energía aunque estén apagados, lo que representa entre un 7 y un 11% del consumo total de una casa, según el IDAE. Los enchufes inteligentes pueden cortar completamente la electricidad cuando los dispositivos no están en uso, eliminando este gasto innecesario.

: muchos aparatos siguen gastando energía aunque estén apagados, lo que representa entre un 7 y un 11% del consumo total de una casa, según el IDAE. Los enchufes inteligentes pueden cortar completamente la electricidad cuando los dispositivos no están en uso, eliminando este gasto innecesario. Aprovecha las horas de menor coste : programar los electrodomésticos para que funcionen en horarios con tarifas más bajas, como por la noche o los fines de semana, puede reducir en gran parte la factura de la luz.

: programar los electrodomésticos para que funcionen en horarios con tarifas más bajas, como por la noche o los fines de semana, puede reducir en gran parte la factura de la luz. Usa el control remoto: si alguna vez olvidas apagar un electrodoméstico al salir de casa, puedes hacerlo desde cualquier lugar usando la app del enchufe inteligente, lo que garantiza que solo se utilice la energía cuando realmente sea necesario.

Ejemplos de que podrías conectar a un enchufe inteligente