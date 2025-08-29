China lleva años demostrando la gran capacidad tecnológica que tiene y uno de los campos donde más rápido avanza es en el de los drones. Ahora, unos investigadores de la Universidad de Beihang (Pekín, China) han logrado, tras 10 años, desarrollar un dron VTOL, que son capaces de despegar y aterrizar de forma vertical como si fueran un helicóptero, pero luego pueden volar tan rápido como un avión de combate.
Así es el primer dron VTOL con motor a chorro fabricado por China
Está impulsado por un motor a chorro, algo que hasta ahora parecía imposible implantar en este tipo de naves. Según informan desde Interesting Engineering, la mayoría de este tipo de drones funcionan con rotores eléctricos más lentos. Al utilizar propulsión a chorro real, puede superar en velocidad y capacidad a modelos estadounidenses como el XQ-58A Valkyrie, que necesita pistas muy largas para poder despegar.
Es decir, esto permite que cualquier buque de guerra, fragatas o destructores puedan convertirse en una pequeña base aérea. El gigante asiático ya tiene portaaviones con drones, pero gracias a esta novedad va a poder utilizar drones más rápidos desde barcos más pequeños, lo que todavía le da más ventajas estratégicas.
Además, este dron VTOL no solamente se limita al uso militar, sino que es una herramienta útil para rescates, transportes de emergencia y ayuda en catástrofes debido a su capacidad para volar más lejos, transportar más peso y poder acceder a zonas difíciles. Lo más impresionante de este proyecto es que han logrado integrar la propulsión, los sistemas automáticos y el control de empuje para que todo funcione de forma estable.
Otros países como Ucrania utilizan portaaviones aéreos contra Rusia y también España, que adapta el buque a Juan Carlos I para poder operar con drones. Como hemos explicado, China aprovecha sus barcos actuales sin necesidad de construir nuevas plataformas, logrando un mayor abanico de posibilidades. Así que, es más que posible que en pocos años veamos a otros países incorporar este tipo de solución.