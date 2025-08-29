El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió a una destacada delegación de diplomáticos de la Unión Europea, encabezada por el Embajador Adjunto de la UE, Eran Nagan. La comitiva, compuesta por representantes de diez estados miembros, visitó la ciudad para conocer de cerca las políticas locales en materia de innovación, educación y sostenibilidad.

El encuentro, del que también participaron el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, y el director del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci, entre otros funcionarios, tuvo como principal objetivo dar a conocer las políticas locales en materia de desarrollo sustentable.

La delegación, integrada por representantes de Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Países Bajos y Polonia, participó de una jornada de Networking con las principales cámaras e instituciones empresariales de Catamarca.

El encuentro, que se desarrolló en un cálido ambiente en el Nodo Tecnológico Municipal, permitió un fructífero intercambio de ideas y experiencias. La delegación se mostró gratamente sorprendida con la visión de la ciudad para el futuro y la implementación de proyectos orientados al cuidado del medio ambiente y la preparación de las nuevas generaciones.

En este sentido, Eran Nagan expresó: “Hablamos de sus políticas ambientales en la ciudad, el reciclaje, las bicis eléctricas, las bicis gratis para la gente, también sus políticas en educación, que específicamente preparan a las nuevas generaciones a lidiar con las tecnologías nuevas, la inteligencia artificial, todos los cursos que se hacen en el nodo tecnológico”. El diplomático también destacó la importancia de estas iniciativas para el futuro de la juventud, reconociendo el liderazgo de la Capital en estas áreas y señalando que “este ejemplo aquí en Catamarca nos sorprendió también muy gratamente en la visión que tiene para el futuro de la ciudad”.

La visita de la delegación diplomática se extendió a un encuentro con las principales cámaras y sectores productivos de la provincia. El objetivo fue establecer un diálogo directo y favorecer el intercambio de oportunidades. Entre las entidades que expusieron la oferta y el potencial de Catamarca, se encontraron la Federación Económica, las cámaras del sector minero (CAPROMIN, CASEMICA, Cámara Minera), la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, la de Transporte y la Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT).

Posteriormente, la agenda continuó con un valioso encuentro con el tercer sector, donde la delegación conoció el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que promueven la inclusión, la memoria, la igualdad de género y la sustentabilidad. En este espacio, instituciones como la Asociación Civil «Casa de la Memoria», la Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua por la No Violencia (AMAM), la Cooperativa «Vos Hacés la Diferencia», la Dirección de Pueblos Originarios y las Sociedades Española e Italiana compartieron su labor y compromiso.

La intensa agenda de la delegación europea en la Capital, que incluyó reuniones institucionales, visitas a empresas y encuentros con la sociedad civil, permitió a los diplomáticos conocer de primera mano la fuerza viva y el potencial de Catamarca, consolidando así los vínculos para futuras colaboraciones y proyectos internacionales.