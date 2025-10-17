El pronóstico indica que un frente de tormenta se desplazará este sábado, hacia el norte del país, manteniéndose las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque se prevé una mejora gradual y una disminución en la intensidad de los fenómenos a lo largo del día.

El inicio del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas ya que, luego de algunos días con tiempo estable, el inicio del fin de semana se prepara para un comienzo con lluvias según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la primera parte de hoy, la persistencia de un sistema frontal y el choque de masas de aire cálido y húmedo generaron condiciones propicias para el desarrollo de nubosidad convectiva sobre el AMBA. Esta situación derivará en chaparrones o lluvias aisladas de baja intensidad, con acumulados poco significativos, afectando de manera momentánea las actividades hasta la tarde.

Según informó el SMN no se prevén riesgos de lluvias severas, aunque el clima continuará mostrando variaciones en cortos periodos a lo largo de esta jornada. El SMN estima que las probabilidades de precipitaciones para hoy oscilan entre el 10 % y el 40 %, con mayor incidencia desde la madrugada y persistencia hasta la tarde.

Mientras tanto, el panorama meteorológico en el resto del país presenta contrastes significativos. El noreste argentino enfrenta una situación más compleja: el norte de Corrientes, el este de Santiago del Estero, Tucumán, centro-sur de Salta, centro-norte de Jujuy, el noreste de Santa Fe y el este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja emitida por el SMN.

En estas zonas, se desarrollarán lluvias y tormentas de considerable intensidad, con acumulados previstos entre 70 mm y 100 mm, e incluso valores superiores en áreas puntuales. Además de la cantidad de agua, estos episodios estarán acompañados por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, tanto en áreas urbanas como rurales.

Las áreas vecinas, como Entre Ríos, Formosa, sur de Corrientes, sureste y noroeste de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero y Chaco, San Luis, oeste de Córdoba, este de La Rioja y Catamarca, permanecen bajo alerta amarilla. Allí podrían registrarse tormentas más dispersas y de menor severidad, aunque no se descartan acumulados localmente elevados.

El pronóstico indica que el sábado el frente se desplazará hacia el norte, manteniéndose las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque se prevé una mejora gradual y una disminución en la intensidad de los fenómenos a lo largo del día.

En contraste, las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán mantendrán la advertencia en color naranja, lo que implica la posibilidad de tormentas de mayor intensidad.

Como medidas de protección, desde el SMN advierten:

. Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento.

. Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

. Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

. Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

. Evitar circular por calles inundadas o afectadas

. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

. Evitar actividades al aire libre.

. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas ya que los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.