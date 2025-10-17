El Instituto Municipal de Emprendedores informa a la comunidad de emprendedores y al público en general que su sede permanecerá cerrada por tareas internas y operativas desde el lunes 20 hasta el lunes 27 de octubre, inclusive.

Para garantizar la continuidad de la asistencia y agilizar la gestión de trámites, la atención se trasladará íntegramente a canales digitales y telefónicos, operando al 100% online durante el período antes mencionado.

Esta modalidad busca optimizar los tiempos de respuesta y asegurar que la alta demanda, especialmente en las líneas de financiamiento, sea gestionada sin interrupciones.

El Instituto Municipal de Emprendedores pone a disposición las siguientes líneas de atención exclusivas para cada tipo de consulta:

– Para nuevas líneas de créditos

384-4227874

– Información general y consultas

383-4617546 –o al mail: instituto_emprendedores@catamarcacapital.gob.ar

Artículo anteriorLa Intersindical Docente reclama garantías por la jornada completa en Catamarca
Artículo siguienteTerminal de Belén: avanza la apertura de sus espacios
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor