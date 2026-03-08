El cantante El Rey Yulián visitó Catamarca para presentarse en el Club Independiente, donde dialogó con Catamarca Despierta antes de subir al escenario y adelantó una posible primicia para los fanáticos de la movida tropical.

Durante la entrevista, el artista se mostró agradecido por el recibimiento y aseguró que la provincia ocupa un lugar especial en su carrera. “Hace mucho que no venía por aquí. Gracias a los chicos de la comisión vine para este show. Ya estamos listos para subir al escenario”, expresó.

En el marco de su visita, Yulián también aprovechó para enviar un saludo especial por el Día Internacional de la Mujer. “Besitos a todas las mujeres de Catamarca. Que Dios las bendiga. Hay que respetarlas, cuidarlas, adorarlas y amarlas”, manifestó.

Uno de los momentos más destacados de la charla fue cuando el cantante anticipó la posibilidad de un reencuentro con La Banda al Rojo Vivo. Según explicó, el regreso podría concretarse en los próximos meses y Catamarca sería uno de los escenarios.

“Te tiro una primicia: hay un reencuentro en Catamarca con la banda. Puede ser entre abril y mayo”, comentó el artista, quien además adelantó que también planean presentaciones en el sur del país y en La Rioja.

Consultado sobre su energía arriba del escenario, el cantante aseguró que su principal motivación sigue siendo el público. “Lo hacemos por la gente. He visto llorar, gritar y saltar al público en distintos lugares. Todo esto es por ellos”, afirmó.