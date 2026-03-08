El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, la carrera que abrió la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el circuito de Albert Park Circuit.

El triunfo quedó en manos del británico George Russell, que lideró el 1-2 de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que el podio lo completó el monegasco Charles Leclerc con Scuderia Ferrari.

Una carrera condicionada desde el inicio

Colapinto, piloto del Alpine F1 Team, había largado 15° en la parrilla, luego de ganar una posición tras el accidente del australiano Oscar Piastri antes del inicio de la competencia.

Sin embargo, su carrera quedó condicionada desde los primeros metros por una penalidad aplicada tras la largada, lo que lo obligó a modificar su estrategia durante gran parte de la prueba.

A pesar de esa dificultad, el argentino logró mantenerse competitivo en pista y defenderse en un pelotón muy ajustado.