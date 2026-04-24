El ministro de Transporte, Lucas Poliche, junto al secretario Stämpfli, mantuvo hoy una reunión con representantes de la Unión Tranviarios Automotor, encabezados por su secretario general, Juan Vergara.

Durante el encuentro se abordó la situación actual del transporte urbano, marcada por el incremento del costo operativo y del mantenimiento de las unidades, y la caída en la cantidad de pasajeros.

“Hoy el sistema está bajo una presión muy fuerte. No es solo una variable, son varios factores que se combinan y terminan impactando en la prestación del servicio”, explicó el ministro.

“El transporte público de Catamarca viene atravesando una situación difícil. Los costos del servicio subieron con fuerza —gasoil, salarios y mantenimiento—. El resultado es el que los vecinos ven todos los días: conflictos gremiales, menos frecuencias y un servicio que se va resintiendo”, agregó Lucas Poliche.

Poliche también puso el foco en el crecimiento de la ciudad. “En los últimos años Catamarca se expandió mucho. Llegar a todos los barrios con la frecuencia que los vecinos necesitan se vuelve cada vez más complejo. Cuando una ciudad crece así, es necesario revisar cómo está organizado el sistema para que siga siendo funcional”, señaló.

Las partes coincidieron en la necesidad de analizar el escenario con datos concretos y sostener canales de diálogo para acompañar el funcionamiento del servicio.

“Estamos convocando a todos los sectores. Hay que poner la situación sobre la mesa y avanzar con responsabilidad. No hay soluciones mágicas, pero sí decisiones que tenemos que tomar”, sostuvo el ministro.

Desde el Ministerio indicaron que esta reunión forma parte de una agenda de trabajo más amplia y confirmaron que las empresas operadoras fueron convocadas a continuar mañana con las instancias de diálogo.

“Vamos a reunirnos con las empresas para tener una mirada completa y avanzar en un esquema que ordene el sistema de acuerdo a la realidad actual, pensando siempre en el usuario”, concluyó.