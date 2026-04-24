Con la presencia del Intendente Gustavo Saadi

En las instalaciones del Nodo Tecnológico, se llevó a cabo el primer encuentro del año de la Red de Articulación Emprendedora (RAE), un espacio que consolida la alianza estratégica entre el sector público, privado y académico para fortalecer el desarrollo económico local.

La jornada contó con la participación de representantes de entidades bancarias, ONGs, profesionales del sector, funcionarios provinciales y municipales, empresas y el sector académico, quienes trabajaron en la planificación de la agenda emprendedora 2026.

El cierre del evento estuvo a cargo del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, quien destacó el rol fundamental de la Red para el crecimiento de la ciudad. Durante su alocución, Saadi enfatizó que el Estado debe funcionar como un gran facilitador para quienes buscan emprender o sostener una Pyme, eliminando trabas y otorgando las herramientas necesarias para el éxito de sus proyectos.

Asimismo, el jefe comunal subrayó la importancia de la sinergia institucional: «Nadie se desarrolla solo; todos necesitan de todos (Estado, sector privado y académico) para hacer realidad los proyectos e ideas de quienes quieren emprender en nuestra ciudad».

Agenda 2026 y gestión de impacto

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, inició la jornada repasando los antecedentes de la RAE, dando paso a la presentación de los programas técnicos que se ejecutarán este año. Entre los anuncios destacados, se mencionó la reciente certificación de San Fernando del Valle de Catamarca como «Ciudad Emprendedora» por parte de la Red de Innovación Local (RIL).

Asimismo, se anunció para este año la segunda edición del programa Ciudades Emprendedoras en Acción, el cual cuenta con el patrocinio del Banco Galicia, entidad que recibió un reconocimiento especial durante el encuentro.

En cuanto al acompañamiento directo, se detalló la implementación del programa Semilla Emprendedora que busca sumar mentores para guiar a estudiantes a través de la metodología de Junior Achievement para fomentar la cultura emprendedora. Por otra parte, se expuso los alcances de las Mentorías de Alto Impacto, una iniciativa de la Fundación Empretec centrada en la preparación para concursos nacionales y comunicación efectiva.

La oferta para el sector se completó con la presentación de los programas «Emprender entre Pares, además de la consolidación de la plataforma «Mi Capital Conecta» para la vinculación de trabajadores de oficios y vecinos y el fortalecimiento del Registro de Emprendedores.

El encuentro concluyó con una instancia de articulación directa, donde los asistentes seleccionaron los programas en los que participarán activamente, abriendo además la posibilidad de financiamiento privado para potenciar el alcance de estas herramientas de desarrollo que buscan generar nuevos servicios y oportunidades laborales en la capital.