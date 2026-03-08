El Gobierno nacional confirmó que 248 ciudadanos argentinos lograron regresar al país desde Emiratos Árabes Unidos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que provocó cancelaciones masivas de vuelos y dejó a cientos de personas varadas en la región.

El canciller Pablo Quirno informó a través de su cuenta de X, que el operativo se llevó adelante a través de gestiones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la embajada argentina y el consulado en ese país, en coordinación con aerolíneas y autoridades locales para facilitar la salida de los compatriotas afectados por la crisis.

Según detalló el funcionario, 248 de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos ya pudieron abandonar ese país, lo que representa cerca del 60% del total de ciudadanos que habían quedado varados en medio de las restricciones de vuelos provocadas por el conflicto en la región.

Las autoridades explicaron que el operativo se desarrolló en un contexto de alta complejidad logística, debido a la intermitente apertura del espacio aéreo y a la cancelación de numerosos vuelos comerciales en Medio Oriente. En ese marco, se decidió priorizar la evacuación de menores de edad y personas con problemas de salud.

El regreso de los argentinos fue posible gracias a la reanudación parcial de algunas rutas aéreas y a la programación de vuelos comerciales que conectan Dubái con Sudamérica, generalmente con escala previa en la ciudad brasileña de Río de Janeiro antes de arribar a Buenos Aires.

Desde Cancillería señalaron que el trabajo para asistir a los ciudadanos argentinos que permanecen en la región continuará en los próximos días, ya que aún quedan compatriotas que buscan salir de los Emiratos Árabes Unidos y de otros países afectados por la escalada bélica.

En ese sentido, Quirno aseguró que hay más vuelos programados y que el Gobierno mantiene contacto permanente con los argentinos que se encuentran en Medio Oriente para facilitar su retorno “de la manera más rápida y segura posible”.