Del 9 al 12 de marzo, Nueva York será sede de la Argentina Week, una agenda de encuentros con bancos, fondos de inversión y grandes empresas para presentar oportunidades de inversión en el país.

La iniciativa contará con la participación del presidente Javier Milei y parte de su gabinete, en una serie de actividades orientadas a fortalecer vínculos con el sistema financiero internacional y atraer capitales hacia la Argentina.

Cadena 3 seguirá el evento con una cobertura especial desde Estados Unidos a cargo de su enviado Sergio Suppo, quien además realizará su programa «La Argentina Hoy», que se emite de lunes a viernes a las 19.

