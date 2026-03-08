El reconocido cantante folclórico Oscar “Chaqueño” Palavecino dialogó en exclusiva con Catamarca Despierta en la zona VIP del Club Deportivo Sumalao, donde se presentó en el marco de los festejos por el centenario de la institución chacarera.

Durante la entrevista mano a mano con este medio, el artista expresó su deseo de volver a participar del Festival Nacional e Internacional del Poncho, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

“Hace rato que queremos venir, no hemos tenido la posibilidad”, comentó el músico al referirse al tradicional festival catamarqueño.

En ese contexto, Palavecino también mencionó su vínculo con el gobernador de Catamarca. “Yo tengo amistad con el gobernador”, señaló, aunque aclaró que la participación en festivales depende de las decisiones de los organizadores y de la disponibilidad de su agenda artística. “Uno viene cuando se puede, cuando la gente quiere y cuando te quieren contratar”, sostuvo.

El cantante salteño destacó además el cariño que siempre recibe del público catamarqueño. “Sé que hay un público lindo, como hay en todo el país, y que en Catamarca también lo esperan”, afirmó.

En otro tramo de la charla, el Chaqueño compartió un recuerdo personal vinculado con la provincia. Contó que durante su infancia en el Chaco salteño tuvo una maestra catamarqueña que dejó una profunda huella en su vida.

“Yo tuve una maestra catamarqueña allá en el Chaco salteño, en medio del monte”, relató. En ese marco, recordó a la docente América Quintero, a quien definió como una segunda madre durante sus años de infancia en esa región.

El artista explicó que en aquella época muchas escuelas de territorios nacionales recibían docentes provenientes de distintas provincias, entre ellas Catamarca. “Vivieron su vida en el monte duro”, recordó al referirse a aquellos maestros que trabajaban en zonas rurales de difícil acceso.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en la música popular, Palavecino aseguró que continúa recorriendo el país con el mismo entusiasmo. “Ya llevo 42 años en esto y será hasta que Dios diga y mientras tengamos ganas”, expresó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de volver a uno de los escenarios más importantes del país. “Claro que queremos venir a Catamarca, más al Festival del Poncho, que es un festival grande”, concluyó.